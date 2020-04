CdS – Inter di nuovo al completo: Godin a Milano inizia il nuovo isolamento

Comprensibilmente, rispetto ai compagni rientrati durante lo scorso fine settimana, a Diego Godin il club aveva concesso qualche giorno in più prima di rientrare a Milano. Organizzare lo spostamento dalla lontanissima Uruguay è stato ovviamente più complicato che rientrare da altri paesi europei come l’Inghilterra o il Belgio. Il difensore dell’Inter, in rispetto all’isolamento di 14 giorni previsto per chi rientra dall’estero, dovrà iniziare una nuova quarantena.

Qualora dovesse essere confermata la data del 27 aprile per la ripresa delle attività, ecco che il centrale ex Atletico Madrid farebbe giusto in tempo per svolgere le visite mediche previste e tornare ad Appiano Gentile insieme ai compagni di squadra. Da oggi, nel frattempo, Godin riprenderà gli allenamenti a distanza comandati dallo staff di Antonio Conte utilizzando le attrezzature a disposizione presso la propria abitazione, anche se in Uruguay lo stesso difensore non aveva comunque smesso di rispettare gli esercizi.

