CdS – Inter, domani la ripresa in vista del Napoli: infermeria quasi vuota, Sensi da valutare

Come gli appassionati interisti, anche molti tra i calciatori della Beneamata hanno faticato nel comprendere i motivi relativi al rinvio di Juventus-Inter. A rivelarlo è il Corriere dello Sport che, oltre all’aspetto extra-campo, racconta anche le ultime in relazione agli allenamenti dei nerazzurri in vista dei prossimi impegni, fissati a meno di nuovi rinvii.

Beneamata in campo comunque alle 15, a prescindere dalle notizie del rinvio. Ad essere stravolto è però il programma: non più una rifinitura ma un allenamento standard con il rompete le righe finale che ha anticipato la domenica libera concessa dal tecnico interista. Ripresa fissata dunque per lunedì, quando Conte inizierà a dettare i lavori in vista della gara di giovedì contro il Napoli, in Coppa Italia. Infermeria quasi vuota, con Sensi l’ultimo a destare preoccupazioni in merito all’infortunio rimediato proprio all’andata della sfida contro i partenopei. Per il ritorno però l’ex Sassuolo potrebbe tornare a disposizione.



