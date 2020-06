CdS – Inter, serve una svolta: i problemi in difesa e le rimonte subite sono guai da risolvere

Quello dell’Inter sarà un finale di stagione molto intenso e servirà a capire dove può davvero arrivare la squadra di Antonio Conte. Dal punto di vista tattico, sarà fondamentale ritrovare una solidità in difesa, che era una caratteristica che distingueva i nerazzurri ad inizio stagione. Come riporta il Corriere dello Sport, è proprio questa la chiave che deve dare una svolta alla stagione dell’Inter. Il gol subito contro il Napoli in Coppa Italia dovrebbe lanciare un campanello d’allarme, poiché il reparto difensivo non sembra essere più blindato come quello di inizio campionato.

Un altro dato non del tutto rassicurante è l’ennesima rimonta subita dai nerazzurri. Quella del San Paolo, infatti, è stata l’ottava stagionale e in questo senso ci deve essere un cambiamento di rotta. I problemi in difesi sono dettati anche dalla condizione fisica non ottimale di alcuni giocatori, come ad esempio De Vrij che non era al meglio nell’ultima sfida. Va anche considerato che l’Inter non aveva a disposizione nella gara contro i Partenopei D’Ambrosio e Godin, entrambi infortunati e che hanno svolto un lavoro defaticante insieme alla squadra. Il loro impiego nella sfida contro la Sampdoria, tuttavia, è ancora in dubbio.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!