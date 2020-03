CdS – La Serie A si spacca: Inter e Milan per la tutela della salute, la Lazio spinge per la ripresa

Una divisione netta, tra chi spinge per la resa e chi insegue il ritorno in campo. Nel gioco dei club sottolineato dal Corriere dello Sport ci sono anche gli obiettivi a dettare le volontà delle società. I club attendono le indicazioni Uefa, Eca e Leghe Europee per l’eventuale ripresa, ma ogni presidente ha chiare le proprie intenzioni, dipendenti sempre dall’emergenza legata al Coronavirus.

Gravina, numero uno della Figc, ha chiarito che la ripresa dei campionati non avverrà prima di maggio e che il ritorno in campo rappresenta la priorità del calcio italiano. Ad alzare la voce per spingere verso la ripartenza è stato il ds della Lazio Tare, seguito dalla speranza regalata da Commisso, numero uno della Fiorentina. Nella posizione opposta, con le società che non hanno più da chiedere al proprio campionato, si fanno largo anche le milanesi, con Zhang e Gazidis che hanno messo al primo posto la salute dei propri tesserati. Sulla stessa linea anche il patron del Toro, Cairo, mentre la Juventus prova a tenere una posizione più neutra attraverso le parole del presidente Agnelli, al lavoro da numero uno dell’Eca per definire le strategie di ripresa nel rispetto della salute pubblica.

Questo, dunque, il quadro relativo alle società di Serie A analizzato nel dettaglio dal Corriere dello Sport. Inter e Milan concordi nel dare priorità alla salute e di mettere in secondo piano la ripresa. Juventus a metà strada, mentre la Lazio di Lotito sogna lo scudetto ed insegue il ritorno in campo. Ci sono soprattutto gli interessi a dividere i pensieri dei club, pronti a darsi battaglia per allontanare l’emergenza.



