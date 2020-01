CdS – Non più di 3 cambi nella lista Uefa: Inter, chi rimane fuori dall’Europa?

Ashley Young, Victor Moses e Christian Eriksen: sono questi, in rigoroso ordine, i colpi messi a segno fin qui dalla dirigenza dell’Inter. In attesa del vice-Lukaku (è corsa a 2 tra Llorente e Giroud) e di un altro possibile rinforzo a centrocampo, in caso di partenza di Vecino, va ricordato che nella lista Uefa sono consentiti non più di 3 cambi.

A fare posto saranno Lazaro, Politano e Vecino. Come riportato dal Corriere dello Sport, in caso di un altro acquisto o di altri due colpi, andrebbe scelto chi tra i nuovi lasciare fuori. Prende sempre più corpo l’idea di considerare Eriksen potenzialmente anche come una seconda punta e per tanto Conte potrebbe inserire nella lista un settimo centrocampista invece di un altro attaccante. Ma queste sono decisioni rimandate a fine sessione.

