Chi è Achraf Hakimi: tutto quello che c’è da sapere sul probabile colpo dell’Inter

La risposta alla domanda di cui sopra, stando alle voci di mercato riportate nel pomeriggio, è semplice: “È il prossimo esterno destro dell’Inter di Antonio Conte“. Tralasciando il suo futuro, che molto probabilmente si tingerà di nerazzurro, dopo che il Real Madrid ha accettato un’offerta da 40 milioni di euro per liberarsene, andiamo a scoprire chi è realmente Achraf Hakimi, il laterale che sta facendo impazzire il popolo nerazzurro.

Achraf Hakimi, la carriera nel Real Madrid

Nato a Madrid il 4 novembre 1998 da genitori marocchini, Hakimi sviluppa fin da piccolo un’innata propensione al calcio del pallone. Non ci sono alternative, nonostante la mamma volesse farlo iscrivere ad un corso di judo o di nuoto: Achraf vuole diventare un calciatore, uno di quelli di successo. Spoiler: ci riuscirà a neanche vent’anni di distanza.

All’età di 7 anni, quando il Real Madrid era ancora la squadra dei sogni e non una compagine dalla quale liberarsi per prendersi il proprio ruolo da protagonista, inizia a tirare i primi calci ai palloni del Club Deportivo Colonia Ofigevi, compagine di Getafe, nella comunità autonoma di Madrid. Hakimi, però, ha fin troppo talento per rimanere relegato in una realtà lontana dai riflettori; per questo motivo, nel 2006, passa nella scuderia dei Blancos.

Attraversa tutte le tappe previste dal percorso di maturazione calcistica nel complesso sportivo di Valdebebas, per poi essere promosso, dieci anni dopo, nel Real Madrid Castilla. Debutta in Segunda División il 20 agosto 2016 contro la Real Sociedad B, ma era già riuscito ad imporsi nella Youth League con la maglia della rappresentativa U19 del Real Madrid: nel 2015/2016, le Merengues del futuro arrivano fino alla semifinale contro il PSG, con Hakimi che colleziona due gol in dieci presenze. L’anno successivo, invece, tra Spagna ed Europa, viaggia a due reti e dieci passaggi decisivi in 34 partite. Nella gara contro la sua futura squadra, il Borussia Dortmund, colleziona addirittura un gol ed un assist.

Il passaggio in prima squadra avviene definitivamente nella stagione 2017/2018, quando Zidane gli concede un po’ di spazio per far rifiatare Dani Carvajal. Il marocchino colleziona due reti ed un assist in 17 presenze, due delle quali in Champions League; i gol arrivano nel 5-0 al Siviglia e nel 6-0 al Celta Vigo.

Il capitolo Borussia Dortmund

L’11 luglio 2018, poi, inizia un nuovo capitolo: Hakimi passa a titolo temporaneo al Borussia Dortmund, squadra nella quale può esprimere al meglio tutto il suo potenziale. Diventa fin da subito un elemento imprescindibile nella compagine guidata da Lucien Favre, il quale lo fa agire con libertà sulla fascia destra; grazie alle sue caratteristiche fisiche e tecniche, la prima stagione in Germania risulta essere un ottimo inizio: 3 gol e 7 assist in 28 presenze.

L’esplosione definitiva, però, arriva nella stagione corrente. Con ancora una partita da disputare in Bundesliga, i numeri di Achraf Hakimi sono già a dir poco spaventosi: tra tutte le competizioni, l’ex Real Madrid ha raccolto 9 gol (4 dei quali in Champions League, compresa una doppietta dolorosa per il popolo nerazzurro) e 10 assist (il secondo più giovane in Europa per numero di assist, dopo Sancho) in 44 presenze. Semplicemente fuori dall’ordinario: l’Inter ci ha visto lungo, la fascia destra di San Siro sarà l’habitat naturale per Achraf Hakimi.

