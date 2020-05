Chiellini: “Il mio odio per l’Inter è solo sportivo. Balotelli una presenza negativa, Felipe Melo era anche peggio”

Intervistato questa mattina sulle pagine de la Repubblica, Giorgio Chiellini ha spiegato alcuni passaggi importanti della sua nuova autobiografia. Il difensore e capitano della Juventus è sempre stato un rivale dell’Inter, club al quale ha dedicato ampio spazio nel corso delle sue pagine. Due ex nerazzurri che lo hanno fatto infuriare, però, sono stati Felipe Melo e Mario Balotelli, rispettivamente compagni il primo in bianconero e il secondo in Nazionale. Oltre l’odio sportivo nutrito per la squadra interista, però, rimane il grande rispetto nei confronti di figure leggendarie come Javier Zanetti.

Odio l’Inter, dice nel libro: ha avuto remore ha usare quel termine?

“Penso che la gente capirà cosa intendo dire, che non verrò interpretato male. Io odio sportivamente l’Inter come Michael Jordan odia i Pistons, non posso non odiarla, ma il 99,9 per cento delle volte che ho incontrato fuori dal campo persone con cui mi sono scannato in partita, ci siamo fatti due risate. Difatti il messaggio che mi ha fatto più piacere, quando mi sono rotto il ginocchio, è stato quello di Javier Zanetti. L’odio sportivo è quello che ci spinge a superare l’avversario: se gli si dà il giusto significato, è una componente essenziale dello sport”.

Balotelli e Melo li trova ancora irriverenti?

“Non volevo parlar male di nessuno, ma se non l’avessi fatto avrei nascosto una parte di me. Loro due sono quelli che mi hanno deluso veramente”.

Citiamo da ‘Io Giorgio’: “Balotelli è una persona negativa, senza rispetto per il gruppo. In Confederations Cup contro il Brasile, nel 2013, non ci diede una mano in niente, roba da prenderlo a schiaffi. Per qualcuno era tra i primi cinque al mondo, io non ho mai pensato neppure che potesse essere tra i primi dieci o venti. Uno anche peggiore era Felipe Melo: il peggio del peggio. Non sopporto gli irrispettosi, quelli che vogliono essere sempre il contrario degli altri. Con lui si rischiava sempre la rissa. Lo dissi anche hai dirigenti: è una mela marcia”.

