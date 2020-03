Clamoroso: Juventus-Inter si recupera in settimana? Decisione imminente

Sono ore concitate e la polemica per il caos generato dal rinvio di cinque partite di questo turno di campionato non accenna inevitabilmente a placarsi. Il Consiglio Federale straordinario convocato per stamattina su richiesta dell’Ad dell’Inter Beppe Marotta ha portato ad un nulla di fatto, ma nelle prossime ore può succedere davvero di tutto.

La Lega Serie A, infatti, ha “deciso di convocare un’Assemblea urgente il prossimo 4 marzo per esaminare le conseguenze dei provvedimenti governativi relativi al Coronavirus sul calendario delle partite”. Sul tavolo, secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport, ci sarebbero diverse ipotesi sul recupero delle partite tra cui quella di far disputare Juventus-Inter e le altre partite rimandate mercoledì o giovedì, facendo slittare le semifinali di ritorno di Coppa Italia (Napoli-Inter e Juventus-Milan, ndr) previste proprio in quei giorni. Opzione non semplice, sottolinea la Rosea, per evidenti motivi temporali.

