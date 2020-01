Con l’arrivo di Giroud l’Inter riflette su Esposito: Spal in pole per l’attaccante

Esposito pronto alle riflessioni sul futuro. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio sul proprio sito, l’attaccante nerazzurro rischia di trovare sempre meno spazio nella seconda parte del campionato interista. Con l’arrivo di Giroud – con la fumata bianca attesa nelle prossime ore – il gioiello dell’Inter potrebbe lasciare temporaneamente la Beneamata per tuffarsi a caccia di minuti e fiducia.

Dopo averlo lanciato in campo anche da titolare vista soprattutto l’emergenza infortuni e squalifiche che ha colpito la sua Inter, Antonio Conte rischia dunque di perdere Sebastian Esposito. La prima società a farsi avanti per il giocatore, secondo il giornalista, è stata infatti la Spal. Richiestissimo da Semplici, in caso di addio l’attaccante potrebbe dunque sbarcare tra le fila dei biancazzurri: lì troverà campo ed opportunità per accumulare sia minuti che esperienza.

