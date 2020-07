Condò: “A settembre l’Inter deve dichiarare di voler vincere lo Scudetto!”

Dalle colonne de La Gazzetta dello Sport, Paolo Condò chiama ad alta voce l’Inter. La prestigiosa firma sportiva ha evidenziato come la Juventus di questa stagione sia la meno forte rispetto alle versioni viste negli ultimi anni. Il giornalista ha poi continuato sottolineando come la grande forza dei bianconeri sia da ritrovare nella grande disponibilità di budget.

Un tasto che preme soprattutto all’Inter che, ricorda Condò, è dovuta passare per Thohir prima di trovare una stabilità definitiva con Suning. Il giornalista ha poi invitato i nerazzurri a non nascondersi più: “A settembre l’Inter deve bruciarsi i ponti alle spalle e dichiarare di avere lo Scudetto come obiettivo. Basta con i ‘programmi di crescita’”.

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<