Conte-Zhang, oggi incontro interlocutorio: prima l’Europa League, poi il vertice decisivo

Un primo colloquio è avvenuto quest’oggi tra Antonio Conte e Steven Zhang: dopo le pesanti esternazioni del tecnico pugliese al termine della partita contro l’Atalanta le due parti si sono incontrate. Toni pacati e cordiali, con la volontà comune di concentrarsi prima sul finale di stagione con l’Europa League obiettivo da centrare.

Come riporta Gianluca Di Marzio infatti sia Conte che Zhang vogliono prima aspettare gli ultimi verdetti del campo per poi sedersi nuovamente intorno ad un tavolo per un chiarimento definitivo. Nonostante la frattura sembri quasi insanabile, le parole dell’allenatore rilasciate quest’oggi all’Ansa aprono un piccolo spiraglio per la sua permanenza: “Ho sposato un progetto triennale con l’Inter e come ho sempre fatto nella mia vita lavorerò duramente e mi batterò con tutte le mie forze e con tutto quello che è nelle mie possibilità affinché sia un progetto vincente”.

