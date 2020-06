Coppa Italia, è scontro totale! Sgarbo di Juventus e Milan all’Inter: Marotta quasi rassegnato

Non si placano le polemiche attorno alla Coppa Italia. Se il calendario ufficiale in vista della ripartenza del campionato è stato già compilato, lo stesso non si può dire ancora delle due semifinali che vedrà di scena l’Inter a Napoli e il Milan a Torino contro la Juventus.

Come riportato dal Corriere dello Sport, manca ancora l’accordo. Nessuno vuole dare vantaggi agli avversari, anche perché in palio c’è un trofeo. L’orientamento per definire le date delle due semifinali sembra essere orientato sull’applicazione del regolamento, scelta non gradita all’Inter.

In attesa dell’ok del ministro Spadafora e del via libera del governo, la Lega è in attesa di sapere se sarà possibile giocare venerdì 12 e sabato 13 per concedere alle formazioni un giorno in più di riposo in vista della finalissima del 17 a Roma. L’Inter è l’unica squadra tra le 4 che potrebbe ritrovarsi a giocare 3 partite in 7-8 giorni, considerando poi il recupero contro la Sampdoria fissato per il 21.

Marotta ha così chiesto di invertire l’ordine delle semifinali, giocare prima Napoli-Inter e poi Juventus-Milan ma dal fronte bianconero e rossonero non sembrano esserci aperture. L’Inter cercherà di mettere in campo la diplomazia ma la rivalità, soprattutto con la Juventus, è destinata ad avere un ruolo cruciale. Così, salvo clamorosi colpi di scena, si giocherà primo allo Stadium e poi al San Paolo.

