Coronavirus, Eto’o scende in campo per il Camerun: aiuti a più di 50mila famiglie

Samuel Eto’o, grande protagonista dell’Inter del Triplete, scende in campo per la lotta al Coronavirus. Secondo quanto riporta Sky, l’attaccante aiuterà il suo Camerun, distribuendo saponi, disinfettanti e prodotti alimentari di prima necessità. Riceveranno aiuti oltre 50mila famiglie di quattro città (Douala, Buea, Yaoundé e Bafoussam) attraverso la Samuel Eto’o Foundation. Garantite anche 50mila mascherine di protezione per alcune categorie professionali maggiormente a rischio.

“Questa è una grave crisi umanitaria e solo attraverso un’adeguata sanificazione e la distribuzione di kit sanitari possiamo frenare il coronavirus”, spiega il comunicato diffuso dalla fondazione. In Camerun sono sospese a tempo indeterminato tutte le attività sportive, per cercare di rallentare la diffusione dl contagio. Secondo la BBC, beneficeranno degli aiuti dell’ex numero 9 nerazzurro, anche un migliaio di calciatori, impegnati nelle 44 squadre professionistiche tra calcio maschile e femminile presenti in Camerun.

