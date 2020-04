Corriere.it – L’Inter abbraccia Mattia: si sveglia dal coma a 18 anni e Zanetti lo invita a San Siro

“Quando ho acceso il cellulare ho trovato più di 100 messaggi: compagni di classe, amici e sconosciuti, persino i giocatori dell’Inter, la mia squadra del cuore”. Storia toccante e commovente quella descritta dal Corriere della Sera. Sull’edizione online del quotidiano, il racconto di Mattia, 18 anni, tifoso nerazzurro che è riuscito a cancellare il suo personalissimo incubo dopo due settimane di coma.

Ora è in pneumologia, si legge su Corriere.it, sorridente dopo essere riuscito a mantenere la promessa della madre: vincere la sua battaglia in terapia intensiva. In ospedale è diventato il figlio di tutti e l’affetto ricevuto nei suoi giorni difficili è stato immenso. La forza ed i messaggi di speranza sono arrivati anche dai calciatori interisti, come raccontato dallo stesso tifoso. In più, un regalo speciale: l’invito a San Siro direttamente da Javier Zanetti, quando tutto sarà finito. Una storia complicata, difficile e ricca di speranze ma pronta ad abbracciare il suo lieto fine: dal coma al ritorno, graduale, alla normalità di Mattia che, in terapia intensiva, è riuscito ad allontanare gli incubi.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!