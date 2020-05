CorSera – Inter, il terzo posto non soddisfa. Eriksen dovrà dare una svolta alla ripresa

E’ stata la penultima partita della Serie A prima dello stop dovuto al coronavirus Juventus-Inter. Un match in cui i nerazzurri sono arrivati scarichi mostrando tutte le proprie debolezza, senza mai riuscire a mettere davvero in difficoltà i bianconeri. Dopo aver perso lo scontro diretto al vertice pure con la Lazio, chiaramente le ambizioni di classifica della formazione di Antonio Conte si sono notevolmente ridotte, sebbene con una vittoria nel recupero con la Sampdoria il primo posto disterebbe solamente 6 punti.

Come analizzato dal Corriere della Sera questa mattina, il calo dell’Inter nel 2020 ha spazzato via il grande entusiasmo che sino ad allora si era creato. Evidentemente è mancato qualcosa, quel valore aggiunto che Eriksen non è riuscito a dare al suo arrivo per una serie di fattori che lo hanno tenuto spesso lontano dal campo. Ma adesso, con la ripresa degli allenamenti da diverse settimane, il danese sta avendo il giusto tempo a disposizione per integrarsi con gli schemi di Conte e per rimettersi soprattutto al pari dei compagni per quanto riguarda la condizione fisica.

