Dai recuperi di Skriniar ai tiri di Lautaro: ecco tutte le statistiche dell’Inter nel 2019

Il 2019 nerazzurro si è chiuso con la squillante vittoria per 4-0 sul Genoa. Un successo che ha riportato l’Inter in testa alla classifica di Serie A dopo 17 giornate, a pari con la Juventus. È stato un 2019 ricco di sfide emozionanti per i nerazzurri: a maggio la qualificazione in Champions League grazie alla sofferta vittoria contro l’Empoli nell’ultima giornata. Poi il cambio di allenatore, l’arrivo di Antonio Conte e l’inizio di un nuovo avvincente percorso. Ora, in attesa di tornare in campo, è il momento – grazie alla collaborazione tra Inter e Opta – di tracciare il 2019 in numeri dei nerazzurri. Partite, gol, statistiche e curiosità sull’anno solare che si avvia alla conclusione.

L’Inter è scesa in campo 48 volte nel 2019, disputando 36 partite in campionato, 6 in Champions League, 4 in Europa League e 2 in Coppa Italia. Un anno che si è aperto con il successo per 6-2 negli ottavi di Coppa Italia contro il Benevento e si è chiuso con la vittoria per 4-0 sul Genoa in campionato. Un bilancio complessivo di 26 vittorie, 12 pareggi (uno dei quali poi trasformato in sconfitta ai calci di rigore, nei quarti di Coppa Italia contro la Lazio) e 10 sconfitte.

Il calciatore più presente nel 2019 nerazzurro è stato il capitano, Samir Handanovic, in campo in 47 delle 48 sfide affrontate dall’Inter. Ovviamente è suo il record di minuti giocati (4.260, escludendo i recuperi). Per il portiere sloveno anche un piccolo importante traguardo: quello di aver raggiunto i 101 clean sheet con la maglia nerazzurra.

Sono stati 83 i gol realizzati dall’Inter in tutte le competizioni da gennaio a dicembre 2019, con una media di 1,73 a partita. Il giocatore che ha segnato più reti è stato Lautaro Martinez, andato a segno 19 volte, 5 delle quali in Champions League. L’argentino ha calciato in porta 143 volte, centrando lo specchio 54 volte. Il nuovo acquisto Romelu Lukaku, arrivato in estate, ha già realizzato 14 reti (12 in campionato e 2 in Champions League). In testa alla classifica degli assist c’è invece Antonio Candreva, capace di fornire 7 assist vincenti.

Due cardini dell’anno nerazzurro sono stati Marcelo Brozovic e Milan Skriniar. Il croato, nella stagione 2019/2020, ha saltato i primi minuti stagionali contro il Genoa, in quanto squalificato. Il difensore slovacco, invece, al pari di Handanovic, non ha ancora saltato un solo minuto di quelli giocati in stagione dai nerazzurri. Brozovic, sempre in cima alla classifica dei chilometri percorsi durante i match, guida le classifiche di occasioni create, contrasti vinti e tocchi di palla: indice di una presenza fissa e costante nel cuore del gioco nerazzurro, sia in fase di impostazione sia in quella di non possesso. Skriniar, complice anche il nuovo modulo che lo coinvolge molto di più in fase di costruzione dell’azione, risulta il giocatore nerazzurro con il maggior numero di passaggi completati, un dato che va a sommarsi con quelli più prettamente difensivi riguardanti duelli aerei e palloni recuperati.

Ecco di seguito tutte le statistiche:

INTER 2019 TUTTE LE COMPETIZIONI GIOCATORE CON PIÙ MINUTI Handanovic 4260 GIOCATORE CON PIÙ PRESENZE Handanovic 47 GIOCATORE CON PIÙ GOL Martínez, Lautaro 19 GIOCATORE CON PIÙ ASSIST Candreva, Antonio 7 GIOCATORE CON PIÙ TIRI (inc. respinti) Martínez, Lautaro 143 GIOCATORE CON PIÙ TIRI NELLO SPECCHIO Martínez, Lautaro 54 GIOCATORE CON PIÙ OCCASIONI CREATE Brozovic, Marcelo 69 GIOCATORE CON PIÙ CROSS Candreva, Antonio 139 GIOCATORE CON PIÙ DRIBBLING RIUSCITI Politano, Matteo 50 GIOCATORE CON PIÙ CONTRASTI VINTI Brozovic, Marcelo 71 GIOCATORE CON PIÙ RECUPERI PALLA (tra i gioc. di movimento) Skriniar, Milan 312 GIOCATORE CON PIÙ DUELLI AEREI VINTI Skriniar, Milan 74 GIOCATORE CON PIÙ PASSAGGI RIUSCITI Skriniar, Milan 2794 GIOCATORE CON PIÙ TOCCHI DI PALLA Brozovic, Marcelo 3774 GIOCATORE CON PIÙ FALLI SUBITI Martínez, Lautaro 86 GIOCATORE CON PIÙ FALLI COMMESSI Skriniar, Milan 72 GIOCATORE CON PIÙ ESPULSIONI Keita, Sánchez Alexis, Politano Matteo 1 GIOCATORE CON PIÙ AMMONIZIONI Brozovic, Marcelo 12 GIOCATORE PIÙ SOSTITUITO Politano, Matteo 18 GIOCATORE PIÙ SUBENTRATO Candreva, Antonio 16

