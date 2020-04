Dalla Spagna – La fila per Thomas Partey si allunga: piace anche al Bayern

Thomas Partey sta scalando rapidamente le gerarchie di centrocampista più appetibile d’Europa. Il 26 enne ghanese infatti ha aumentato notevolmente il proprio rendimento nelle ultime stagioni e la clausola piuttosto abbordabile di “soli” 50 milioni di euro, lo rende relativamente facile da acquistare. Per quanto il ragazzo e il suo staff siano propensi a rimanere a Madrid alla corte del Cholo Simeone, diverse big europee hanno iniziato a sondare il terreno in maniera importante per il giovane centrocampista.

Stando a quanto riportato da Mundo Deportivo, sulle sue tracce si sarebbe messo prepotentemente il Bayern Monaco, alla ricerca di un calciatore duttile che possa sostituire Javi Martinez. La concorrenza però è molta e agguerrita: Manchester United, Arsenal, Chelsea, PSG, Juventus, Roma e Inter. Un elenco di tutto rispetto, a rimarcare ancora una volta il grande valore acquisito dal giocatore. Per Conte uno con le sue caratteristiche potrebbe fare veramente comodo, tuttavia per Marotta non sarà un’impresa facile, sia per le molte pretendenti che per l’affetto che lega Partey ai Colchoneros.

