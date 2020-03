Damiani: “Radu? Nessuno si aspettava questa situazione. A fine stagione tornerà all’Inter”

Non è una stagione facile per Ionut Radu: il portiere rumeno di proprietà dell’Inter sta attraversando un periodo difficile dopo l’addio al Genoa – dettato dall’arrivo di Mattia Perin – e l’arrivo al Parma per sostituire l’infortunato Sepe.

Il giovane portiere però si è visto scavalcare in gialloblù da Simone Colombi. L’agente di Radu Oscar Diamiani ha commentato così ai microfoni di Radio Sportiva: “Nessuno di noi si aspettava questa situazione, credevamo che al Parma potesse giocare. Andrei però è un ragazzo intelligente e un grande professionista, sta vivendo male la panchina ma si farà trovare pronto nel caso di necessità. Il programma prevede il rientro all’Inter a fine stagione, anche perché credo che Padelli sia fine contratto”.



