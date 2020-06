De Vrij: “I pareggi consecutivi? Non abbiamo chiuso le partite. Immobile una grande persona”

E’ stato un mese di gennaio difficile per l’Inter. La squadra di Antonio Conte dopo la bella vittoria di Napoli dell’Epifania è incappata in tre pareggi consecutivi in campionato che hanno creato un distacco dalla vetta. Atalanta, Lecce e Cagliari i match “incriminati”, tutti – ironia della sorte – 1-1 con i nerazzurri che passavano per primi in vantaggio.

A riguardo ha parlato ai microfoni di Dazn nel 4° episodio di Serie A Countdown Stefan De Vrij: “Il mister ci chiede tanto, ma non è stato il motivo dei tanti pareggi. Non riuscivamo più a chiudere le partite e siamo quasi sempre andati in vantaggio. Alla fine non riuscivamo a vincere. Sono punti che costano caro”.

Infine su Ciro Immobile: “Ciro è un grande, anche come persona ma lo sapevo già perché ci ho giocato insieme. Quest’anno fa tantissimi gol perché ci crede sempre e va sempre verso la porta. E’ difficile marcarlo”.



