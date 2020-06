Di Gennaro: “L’Inter ha ritrovato Eriksen e Lautaro. Ha il potenziale da scudetto”

Inutile girarci intorno, con i tre punti conquistati ieri contro la Sampdoria l’Inter è rientrata ufficialmente in piena lotta scudetto. Con un calendario sulla carta più abbordabile delle dirette concorrenti – Lazio e Juventus – i nerazzurri hanno tante buone ragioni per sperare in una rimonta che avrebbe dell’incredibile. L’ex centrocampista Antonio Di Gennaro, sulle frequenze di TMW Radio, si è detto convinto che la squadra di Conte potrà lottare fino alla fine per la corsa verso il vertice. Queste le parole del commentatore televisivo della Rai:

INTER – “Ha ritrovato delle certezze di squadra, Eriksen e Lautaro su tutti. A gennaio avrebbe preferito Vidal, ma Eriksen puoi fargli svoltare tatticamente e tecnicamente. Nel calcio ci vuole quello che crea, che va fuori dagli schemi, ha lavorato bene. Le certezze gliele ha date una squadra che crea molto, a cui manca continuità nell’intera durata della gara”.

ERIKSEN – “La Lazio i top ce li ha: Luis Alberto, Milinkovic e così via. Lo spagnolo è migliorato sotto tutti i punti di vista e dà già grandi certezze. Alla Juve c’è il problema del centrocampo e dell’attaccante, con Dybala che non ne ha le caratteristiche. Sarri deve lavorare nello specifico. L’Inter doveva trovargli il suo ruolo e così si esprime al massimo. Non è detto che Eriksen non corra, è un giocatore completo. L’Inter ha un potenziale offensivo e può riprendere il discorso scudetto”.

