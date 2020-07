Di Gennaro: “Inter, il Torino è in difficoltà: stasera non puoi sbagliare. Le somme dopo l’Europa League”

Vincere per superare l’Atalanta e agganciare la Lazio, in quella corsa al secondo posto che – dopo la fuga in avanti della Juventus – è quasi una caccia a un nuovo Scudetto. Vincere, possibilmente evitare di riportare in vita squadre all’apparenza moribonde, come potrebbe essere il Torino, avversario di questa sera dell’Inter. E’ questo, a grandi linee, il sunto di quanto dichiarato da Antonio Di Gennaro, che in diretta a Maracanà su TMW Radio legge la sfida di stasera tra Toro e Inter: “L’Inter non può sbagliare – dichiara – Il Torino è in grossa difficoltà, quindi i nerazzurri non possono sbagliare e possono rientrare per un piazzamento diverso da quello attuale. Poi dopo l’Europa League tireremo le somme”.

Un altro tema caldo di questo campionato è quello relativo agli arbitraggi e ai protocolli su rigori e falli di mano, che Di Gennaro sintetizza così: “Per i difensori è un problema enorme di posizionamento – spiega – E’ una regola che riduce troppo l’involontarietà. Ogni partita ci sono situazioni del genere e il protocollo va cambiato”.

