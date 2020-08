IN DIRETTA ALLE 19.00 – Passione Inter come ogni pomeriggio in diretta dalle ore 19.00 sulle proprie piattaforme social per rispondere alle vostre domande su temi caldi di casa Inter. Tra gli argomenti top di giornata ci sono il possibile ritorno di Perisic, la novità sul fronte Lautaro e le ultime verso Inter-Shakhtar Donetsk e sul mercato.