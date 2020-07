Dove vedere Atalanta-Inter, diretta TV e streaming del match

Dove vedere Atalanta-Inter in diretta TV e streaming

L’ultima chiamata per il secondo posto in classifica arriva da Bergamo, dove l’Inter di Antonio Conte sfida i padroni di casa dell’Atalanta, anch’essa in lotta per la seconda posizione. I nerazzurri vogliono ottenere la terza vittoria consecutiva dopo quelle contro Genoa e Napoli. Il fischio d’inizio è fissato per sabato 1 agosto alle ore 20.45.

Informazioni utili per seguire il match

Atalanta-Inter sarà visibile su DAZN e sul canale DAZN1 su Sky per gli abbonati. La piattaforma offre anche il servizio di diretta streaming online: basterà scaricare l’app su dispositivi mobili come smartphone e tablet, oppure collegandosi al sito ufficiale da pc e notebook. Gli highlights e il match integrale saranno disponibili on demand poco dopo il triplice fischio. Su Passioneinter.com sarà fornita la diretta testuale del match.

Le probabili formazioni di Atalanta-Inter

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Caldara, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Gomez; Zapata.

INTER (3-4-1-2):Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Brozovic, Barella, Biraghi; Eriksen; Lautaro Martinez, Lukaku.

