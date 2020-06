Dove vedere Inter-Brescia, diretta TV e streaming del match

Dove vedere Inter-Brescia in diretta TV e streaming

Inter e Brescia si rimettono in marcia in vista della 29esima giornata di campionato che li vedrà affrontarsi mercoledì 1 luglio alle 19.30 a San Siro. Nerazzurri di Antonio Conte che vengono dalla vittoria in extremis contro il Parma per 1-2, mentre le Rondinelle di Diego Lopez sono reduci da un pareggio che sa di sconfitta ottenuto in casa contro il Genoa per 2-2.

Informazioni utili per seguire Inter-Brescia

Il fischio d’inizio del match tra Inter e Brescia è fissato alle ore 19.30 di mercoledì 1 luglio. Dove vedere Inter-Brescia? Il match sarà visibile in diretta su DAZN e sul canale 209 di Sky, ma solo per coloro che hanno attivato l’offerta congiunta Sky-DAZN. Sul sito Passioneinter.com invece, come ormai d’abitudine, sarà possibile seguire la cronaca in diretta a livello testuale con aggiornamenti in tempo reale e tutto l’ampio post-partita.

Le probabili formazioni

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; Moses, Borja Valero, Barella, Young; Eriksen; Lukaku, L. Martinez. All. Conte.

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Papetti, Mateju, Semprini; Bjarnason, Tonali, Dessenza; Zmrhal; Donnarumma, Torregrossa. All. Lopez.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!