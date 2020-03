Coronavirus – Quali saranno le ripercussioni nel calcio? La KPMG stima perdite pari a 4 miliardi

L’emergenza Coronavirus sta piegando l’Europa intera. L’Italia, notizia di oggi, ha superato la Cina per quanto concerne il numero di vittime legate al Covid-19. Le ripercussioni che avrà questa pandemia dal punto di vista economico saranno enormi, anche lo sport, come riporta Tuttomercatoweb, ne risentirà moltissimo a livello monetario.

La KPMG, società specializzata nella revisione e organizzazione contabile, ha infatti stimato le perdite potenziali che i cinque grandi campionati europei subiranno. In totale, si legge, perderanno 4 miliardi di euro. Le conseguenze maggiori a quanto pare le subirà il campionato più ricco, ovvero la Premier League, che vedrebbe sfumare niente meno che un miliardo e 250 milioni di euro. Al secondo posto ci sarebbe la Liga spagnola con quasi un milione di euro. In cosa consisteranno precisamente le perdite? La parte maggiore riguarderà i mancati introiti da diritti televisivi, però i club più mediatici accuseranno un calo anche per quel che riguarda il merchandising.

