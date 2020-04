Esposito si racconta: “A San Siro emozioni incredibili. Non potrei vivere senza calcio”

In diretta su Instagram insieme a Shiva, il baby attaccante dell’Inter Sebastiano Esposito ha raccontato aneddoti e particolari in merito alla sua esperienza in nerazzurro ed ai suoi sogni da calciatore, parlando anche di quello che sarà il suo futuro.

SAN SIRO – “A San Siro ho vissuto delle emozioni indimenticabili. Prima lo osservavo da fuori, poi ho iniziato a fare il raccattapalle. Dall’alto sembra più piccolo, è vero, poi in campo ti accorgi che è grandissimo. L’emozione più bella contro il Genoa, da titolare: sentir gridare il tuo nome è qualcosa di fantastico”

MILITO – “Quando ero piccolo vedevo Milito in tv. Ricordo che avevo otto anni, poi nel 2010 ha fatto delle cose incredibili contro il Bayern Monaco, davvero un grandissimo”

CALCIATORE – “Non potrei vivere senza calcio. Un altro mestiere se non avessi fatto il calciatore? Non so, credo che ognuno abbia il proprio destino. Un giorno, dopo aver concluso la mia carriera, vorrei restare in questo mondo. Futuro? Tutti hanno i propri amori e le proprie passioni, così come le capacità o il talento. Non conta da dove vieni, ma quale obiettivo ti poni da raggiungere. Ho sempre vissuto nella semplicità ed ho imparato ad apprezzare le difficoltà che avevo una volta”.

