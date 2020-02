Gabigol: “Un calciatore può essere soddisfatto anche fuori dall’Europa. Non avevo dubbi, volevo il Flamengo”

La doppia esperienza fallimentare di Gabigol in Europa, prima all’Inter e poi in prestito al Benfica, ha costretto il centravanti brasiliano al ritorno in patria, dove prima con il Santos e poi con il Flamengo è riuscito a rilanciarsi e conquistare la nazionale verdeoro. L’ex attaccante nerazzurro è stato ceduto a titolo definitivo proprio la scorsa settimana al club rubronegro, accontentando il desiderio dichiarato del calciatore.

Intervistato ai microfoni di ESPN, queste le parole di Gabigol: “Fin dall’inizio tutti sapevano che volevo rimanere a Flamengo. Non avevo dubbi. Penso che un giocatore debba essere felice e sentirsi a casa ed è così che mi sento qui. Perché un giocatore si senta soddisfatto, non ha bisogno di giocare in Europa, né ha bisogno di lasciare il suo paese. Abbiamo campionati forti, il Flamengo gioca ad un livello molto alto, abbiamo un allenatore che, per me, è uno dei migliori al mondo, oltre a poter essere al timone alla squadra brasiliana che desidero tanto. Ho un contratto di cinque anni e ho intenzione di rispettarlo e rimanere qui a lungo”.

