Gabigol, parla l’agente: “Ritorno all’Inter impraticabile, hanno chiuso le porte”

Gabigol non è mai riuscito a ritagliarsi il proprio spazio all’Inter. L’agente dell’attaccante, Junior Pedroso, ha parlato ai microfoni di Calciomercato.com del travagliato rapporto con il club meneghino: “Innanzitutto siamo felicissimi della conclusione della trattativa con il Flamengo. Qui Gabriel ha fatto benissimo e può davvero spiccare il volo. Stiamo ottenendo grandi risultati. All’Inter non avrebbe avuto alcuna occasione, era piuttosto chiaro. Non c’è mai stata l’opzione di un ritorno, avevano chiuso tutte le porte. E a Gabigol andava benissimo così, non ha mai cercato un modo di tornare. Non dava il massimo in campo per fare contenti i dirigenti dell’Inter“.

Pedroso ha poi proseguito: “Abbiamo trattato anche con un club di Premier e uno di Bundesliga, ma tutti insieme, con anche la sua famiglia, abbiamo deciso che restare al Flamengo era la scelta migliore per svariati motivi. Qui ha anche riconquistato la nazionale, oltre a essersi finalmente consacrato”.

“La trattativa con l’Inter non è stata poi così difficile come tutti credono. Diciamo che è stato un affare utile a tutti: l’Inter ha incassato quanto sperava, il Flamengo ha trattenuto un giocatore fondamentale per i titoli conquistati di recente e il calciatore è rimasto dove sperava. Semplicemente c’è voluto tanto tempo perché nel momento più delicato della stagione, Gabriel non voleva trattare per non avere distrazioni. Ma è filato tutto piuttosto liscio poi”.



Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!