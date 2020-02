Gabigol sul Flamengo: “I dirigenti sapevano che volevo restare: qui mi sento a casa”

Intervistato dai microfoni di ESPN, l’ex centravanti nerazzurro Gabigol ha commentato il suo ritorno in patria, al Flamengo. Dopo una telenovela durata praticamente per tutto il mese di gennaio, il classe 1996 oggi indossa di nuovo i colori rossoneri: “I dirigenti del club sapevano che volevo restare qui al Flamengo ed io non ho mai avuto dubbi. Un giocatore deve sentirsi a casa ed è così che mi sento qui”.

Dopo un 2019 ricco di soddisfazioni sia collettive che individuali, Gabriel Barbosa è tornato ad indossare i colori del club rubronegro. Protagonista sia in campionato sia soprattutto in Copa Libertadores, Gabigol ha trascinato il Flamengo al successo spingendo fortemente per continuare a giocare con i rossoneri. Richiesta esaudita ed addio all’Inter per il classe ’96, mai davvero al centro del mondo nerazzurro.



