Gattuso non ci sta e torna sulla sfida contro l’Inter: “Nessun catenaccio, 46% di possesso palla”

Un ko pesante quello maturato per l’Inter di Antonio Conte mercoledì sera a San Siro contro il Napoli. Nella gara d’andata di semifinale infatti i nerazzurri sono stati sconfitti dalla squadra partenopea per 1 rete a 0 a firma di Fabian Ruiz.

Una partita molto difficile per l’Inter che ha visto un Napoli molto chiuso ed attento nella propria metà campo per poi ripartire e cercare di far male alla retroguardia interista. E proprio su questo tema tattico è tornato Gennaro Gattuso in conferenza stampa come riportato da Tuttonapoli.net: “Bisogna giocare di squadra, senza snobbare nessuno, in tante partite siamo andati in difficoltà. Ci può stare un momento di sofferenza, anche l’ultima nei primi dieci minuti abbiamo sbagliati di tutto. Poi catenaccio o non catenaccio, a San Siro abbiamo fatto 46% di possesso, non c’è stato nessun catenaccio ma abbiamo giocato in modo organizzato, da squadra”.



