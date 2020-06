Gazzetta.it – Brozovic, niente rischi: l’Inter sceglie la cautela, rientro contro il Parma

Un nuovo forfait in casa nerazzurra che complica i piani di Antonio Conte in vista del match contro la Sampdoria. L’Inter perde anche Marcelo Brozovic, finito ko per un risentimento muscolare dopo l’allenamento di ieri. Gli esami di oggi hanno evidenziato un problema al muscolo tibiale posteriore della gamba sinistra che costringerà il centrocampista ai box per la sfida di San Siro.

Come raccontato però nel dettaglio da Gazzetta.it, il giocatore rischia di saltare anche il match di mercoledì sera contro il Sassuolo. Una minaccia confermata anche dalla scelta del club di nerazzurro di non forzare i tempi per il recupero del centrocampista, rischiando così un infortunio ancor più lungo e letale, visto il calendario zeppo di impegni. Out dunque per le due sfide di campionato della Beneamata secondo la rosea, valutando un possibile ritorno in campo per la sfida della prossima settimana in casa del Parma.

