GdS – Inter, Lukaku ed Eriksen guidano i risparmi: 5 milioni in cassa in caso di taglio degli stipendi

Il gesto della Juventus, che ha deciso in accordo con i calciatori e con Sarri di congelare gli stipendi per le mensilità di marzo, aprile, maggio e giugno in caso di mancata ripresa del campionato è già pronto a fare scuola. Gli altri 19 club della massima serie italiana riflettono sul da farsi e sui possibili scenari economici del presente ma soprattutto del futuro. A questo proposito, La Gazzetta dello Sport ha tentato di analizzare i numeri delle società italiane in caso di provvedimento simile alla manovra adottata dai bianconeri, partendo proprio dall’Inter.

I nerazzurri nella corsa degli stipendi sono trascinati in cima da due top class, Romelu Lukaku e Christian Eriksen. La rosea però ha ipotizzato che, in caso di taglio degli stipendi in linea con quanto fatto dalla Juventus, l’Inter andrebbe a risparmiare una cifra vicina ai 5 milioni di euro. 2,5 sia per Eriksen che Lukaku – circa 600 mila euro al mese – salvaguardati grazie ai due gioielli interisti che di milioni ne guadagnano 7,5 all’anno. Tra le avversarie invece, 4,1 i milioni risparmiati dal Milan in caso di taglio dai cartellini di Donnarumma, Romagnoli ed Ibrahimovic. 1,6 quelli salvaguardati dalla Roma per Dzeko, 2 dal Napoli per Koulibaly, 800 mila euro dalla Lazio per Milinkovic-Savic e via via tutte le altre protagoniste della massima serie. Nell’incertezza che regna sovrana in Serie A, i club sono costretti a fare i conti con i salari delle stelle più luminose, con la speranza di riuscire a ripristinare i campionati. Per la fine dell’emergenza soprattutto e per riprendere in mano la quotidianità del nostro mondo.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!