GdS – Koulibaly pronto a forzare i tempi: il senegalese mette nel mirino l’Inter

Recupero in extremis, aspettando la capolista. Il Napoli spera nel rientro di Koulibaly, ai box per infortunio ma pronto ad accelerare per scendere in campo già contro l’Inter. La Gazzetta dello Sport racconta dei tempi di recupero del giocatore ancora lunghi, ma se dal senegalese dovessero arrivare sensazioni positive Gattuso sarà pronto a mandarlo in campo per lanciare i suoi a caccia del successo.

Infortunio rimediato in occasione del ko casalingo dei partenopei contro il Parma ed un fastidio che richiederebbe circa un mese per riassorbirsi. Questo il bilancio attuale di Koulibaly, deciso a scattare in vista dell’Inter: il difensore resta un pezzo pregiato della retroguardia di Gattuso ed i partenopei sanno di non poterne fare a meno. Anche per questo il club sembrerebbe pronto ad accelerare per rivederlo in campo già all’Epifania.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!