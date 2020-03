GdS – La Pinetina cambia volto: hotel ecologico e campi hi-tech voluti da Zhang

Dopo il primo passo verso la modernità compiuto la scorsa estate con i lavori che avevano costretto la formazione di Antonio Conte ad iniziare altrove la prima parte della preparazione, il club di Zhang si prepara all’ultimo importante passo verso la realizzazione del progetto per il proprio centro sportivo. Come annunciato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, tra metà aprile e inizio maggio, dopo mesi di lavoro incessante, sarà aperto il primo e più importante pezzo del nuovo look: la palazzina-hotel che ospiterà i giocatori dell’Inter a partire dai prossimi ritiri.

Dalla prossima estate, la squadra di Conte potrà iniziare la stagione ad Appiano Gentile, sfruttando un centro sportivo all’avanguardia con tutti i confort del caso e destinato a diventare uno dei più funzionali e belli d’Europa. Lo spazio della Pinetina, che attualmente corrisponde ai 5 campi, resterà invariato. Ma, come ordinato dal presidente Steven Zhang, il fondo di tutti i terreni di gioco sarà allestito nuovamente per sfruttare le ultimissime tecnologie ed essere quanto più simile a quello del Meazza, ovviamente riscaldato. La palestra, tra le più innovative in Italia, è già stata rinnovata e non verrà dunque toccata.



