GdS – L’Inter sceglie la prudenza: ad Appiano senza fretta per la ripresa e solo dopo i test

L’Inter tornerà ad allenarsi ad Appiano Gentile a partire da domani, in maniera individuale ed il tutto nel caso in cui i test diano l’ok alla ripresa. Clima di attesa per i nerazzurri che, come evidenziato da La Gazzetta dello Sport, hanno scelto di percorrere la strada della prudenza, senza focalizzarsi sul ritorno in campo “a tutti i costi” per riprendere la marcia in termini di lavoro.

La ripartenza, seppur a livello individuale, è slittata dopo il confronto interno dei giocatori che hanno espresso la volontà di temporeggiare in merito al ritorno presso il centro sportivo di Appiano Gentile, aperto soltanto dopo aver ultimato i test per tutti i calciatori nerazzurri. L’Inter attende ed usa la prudenza: nessuna fretta di accelerare la ripresa anche grazie ad Antonio Conte ed al suo staff tecnico. La doppia seduta di allenamento “domestico” quotidiana, il piano di lavoro da seguire senza poter rifiatare ed il tracciamento via gps e Zoom della società contribuiscono a tenere alti i ritmi dei nerazzurri che continueranno ad allenarsi a casa anche nella giornata di oggi, aspettando l’ok per il ritorno ad Appiano e ad una lenta, ma fondamentale, normalità.

