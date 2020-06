GdS – Parma-Inter, la moviola: Maresca rimandato, gestione dei cartellini da rivedere

Bocciato e con una gestione dei cartellini da rivedere. Prestazione al di sotto della sufficienza quella di Fabio Maresca, arbitro di Parma-Inter non esente da colpe o errori nei novanta minuti del Tardini. La Gazzetta dello Sport regala al direttore di gara un 5,5 in pagella influenzato soprattutto da ammonizioni ed espulsioni, distribuite nel corso del match senza una linea che potesse sintetizzare la sua gestione della partita e del nervosismo, alimentato a suon di gialli.

“La decisione sull’intervento di Barella su Kulusevski scricchiola, ma la sua prestazione in generale non convince per il tanto, troppo nervosismo dimostrato dai cartellini che, da un certo momento in poi, volano in ogni direzione. E il Var si incarta tra mani e fuorigioco…”. Scrive così La Gazzetta dello Sport in merito alla moviola di Parma-Inter. Rimandato dunque l’arbitro Maresca, colpevole di una gestione impropria dei cartellini secondo la rosea.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!