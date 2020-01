GdS – Per l’assalto a Giroud serve l’addio di Politano: quattro squadre in pressing per l’esterno

Per il suo arrivo servirà l’addio di Matteo Politano. Nella lista dei desideri stilata dall’Inter c’è spazio anche per Olivier Giroud. A rivelarlo è La Gazzetta dello Sport che racconta dell’ultimo colloquio superato per la corsa all’attaccante. Incontro con gli intermediari concluso con il lieto fine ed accordo sula base di un contratto fino al 2021. Il francese ha accettato lo stesso accordo di Young e per definire l’affare resta solo l’intesa da trovare con il Chelsea.

Giroud rappresenta un’opzione di lusso per l’Inter che permetterà ad Antonio Conte di disputare anche l’Europa League nel migliore dei modi. Il tutto in attesa di riavere Sanchez a pieno regime e con l’enigma Politano, pronto all’addio in casa nerazzurra. Se non parte l’esterno, la casella in ottica lista Uefa non potrà liberarsi per l’attaccante francese. Il Milan ha scelto di muoversi ma anche Roma, Napoli e Fiorentina hanno chiesto informazioni. L’Inter punta a monetizzare il più possibile e servirà solo del tempo per lavorare su entrambi i fronti.

