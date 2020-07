Genoa-Inter, Conte (Inter TV): “Orgoglioso di questo gruppo, mi sono arrabbiato solo in due partite”

Dopo un periodo piuttosto complicato, Antonio Conte ritrova in campo finalmente un’Inter convinta e più cinica di altre volte sotto porta. Un buon segnale in vista delle ultime due partite di campionato, ma soprattutto in virtù di un’Europa League che entrerà nel vivo a partire dal prossimo mese. I nerazzurri, infatti, saranno attesi allo scontro diretto del 5 agosto contro il Getafe che varrà l’accesso ai quarti di finale in una competizione non solo imprevedibile, ma sulla carta alla portata di questa squadra. Lo stesso tecnico interista a fine partita si è intrattenuto ai microfoni di Inter TV. La sua analisi:

PRESTAZIONE – “Ci sono attimi della partita in cui bisogna essere sul pezzo, soprattutto all’inizio del secondo tempo bisognava stare attenti. Fa rientrare in gioco il Genoa significava dare forza e fiducia ad un avversario che sembrava tramortito. La mia Inter ideale? Penso che questa è la mia Inter dopo un anno di lavoro, con pregi e difetti, con numeri importanti. Dobbiamo essere forti nel lavoro che stiamo facendo, i ragazzi meritano di avere 76 punti, la miglior difesa, il secondo miglior attacco, la squadra che ha fatto meno sconfitte e più punti in trasferta. Ma c’è stato un momento in cui si è tirato addosso a questi ragazzi tante critiche, non so per quale motivo, ma loro son bravi e stanno lavorando. Ci rammarichiamo per due partite contro Sassuolo e Bologna che mi hanno fatto arrabbiare molto. Per il resto ho poco da dire, sono orgoglioso di questo gruppo”.

BILANCIO – “Se arrivi secondo hai comunque fatto qualcosa di importante, ma dobbiamo pensare che è una base di partenza, non si recuperano oltre 20 punti dall’oggi al domani. Sono dieci anni che l’Inter non sta vincendo e si sono create delle situazioni che secondo me devi migliorare”.

NUOVO MODULO – “Sono situazioni provate in allenamento per cercare di essere imprevedibili. Per il resto, Eriksen e Borja Valero da trequartisti hanno libertà di azione. L’input è quello di fare, in quel ruolo bisogna essere determinanti”.

Siamo LIVE ora su YouTube. Entra a commentare la partita con noi