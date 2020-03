Günter: “In Serie A grandi campioni, ma chi mi ha impressionato è Brozovic”

A detta di molti, Koray Günter sta disputando con l’Hellas Verona una delle migliori stagioni della sua carriera. Merito anche di Ivan Juric, che ha avuto il coraggio di affiancare al tedesco due difensori giovani e bravi come Rrahmani e Kumbulla, componendo a sorpresa una delle migliori difese in Serie A. Intervistato sulle pagine del portale tedesco 11freunde, Günter ha svelato l’avversario che più lo ha colpito tra i campioni del campionato italiano.

In Serie A ci sono calciatori come Cristiano Ronaldo, Lukaku e Higuain. Chi ti ha colpito di più come avversario?

“Loro tre sono i migliori giocatori, ovviamente. Ma il migliore è stato Paulo Dybala, è entrato solo nella ripresa contro di noi. Ho solo pensato: se avesse giocato dall’inizio, non so se avremmo vinto. Ma se leggi i nomi di questi giocatori nelle formazioni avversarie, sai prima del calcio d’inizio che non sarà semplice. Mi ha colpito da avversario Marcelo Brozovic dell’Inter. Ho visto alcune partite con lui ai Mondiali, un giocatore solido e bravo, ho pensato. Nella partita contro di noi aveva la palla incollata al piede, ha lavorato tantissimo. Tante idee, in TV non si vedono così dettagli”.

