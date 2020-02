Handanovic, esami ok: ricomincia il lavoro con il pallone, a Juve-Inter ci sarà

Sei gare consecutive senza scendere in campo, a Milano, non le aveva mai vissute. Dopo l’infrazione al mignolo subita quasi un mese fa, Samir Handanovic non vede l’ora di rientrare tra i pali nerazzurri. E potrà farlo, con tutta probabilità, domenica 1 marzo, nel big match Scudetto contro la Juventus. Toccherà invece ancora a Padelli giocare in Europa League, nel ritorno dei sedicesimi di finale in programma contro il Ludogorets (andata 0-2).

Handanovic vece Juve-Inter: il punto

Il percorso di riabilitazione che Handanovic si appresta a terminare verrà concluso in queste ore, quando lo sloveno si sottoporrà all’ultima visita con il dottor Volpi. A quel punto, spiega La Gazzetta dello Sport, riceverà il via libera ad allenarsi con il pallone, cosa che farà venerdì e sabato. Infine, ecco la partita: a Juventus-Inter il capitano nerazzurro sarà al suo posto, a guidare la squadra difendendo la porta.

