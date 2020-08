Icardi, zero tiri in porta ed il web non perdona: “Esce e il PSG rimonta, era lui il problema!”

Nei minuti di recupero il Paris Saint Germain strappa il pass per la semifinale di Champions League ai danni dell’Atalanta di Giampiero Gasperini. Il club francese sciupa tantissime occasioni nell’arco dei 90 minuti ma poi trova prima il pareggio con Marquinhos al 90′, poi al 93′ la rete del vantaggio con Choupo-Moting.

Proprio l’attaccante camerunese è entrato al 79′ al posto dell’ex Inter Mauro Icardi. L’attaccante argentino tocca 1 solo pallone in area di rigore e chiude il match con 0 tiri in porta. Su Twitter il popolo di fede interista – e non solo – non perdona la brutta prestazione:

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<