Il grande gesto di Keita: pronto a pagare casa e cibo per 200 lavoratori di Lleida

Keita Baldé è stato protagonista di un bellissimo gesto nei confronti di un lavoratore stagionale di Lleida. Come riporta infatti il Mundo Deportivo l’ex attaccante dell’Inter è stato colpito da un video divenuto virale ed ha deciso di donare una casa, del cibo e dei vestiti a 200 lavorati stagionali per cercare di migliorare le loro condizioni di vita durante i periodi di raccolta.

Keita – si legge sul quotidiano – ha quindi deciso di affittare un edificio per 90 lavoratori ed è pronto a prendere un’altra proprietà per altri 110. “Farò tutto il possibile per facilitare il tuo soggiorno a Lleida – dice su Instagram – Lavorano 12 ore al giorno, non si fermano. La maggior parte sono senegalesi, anche se hai tutti i documenti, ti mettono nei guai. La situazione parla da sola”.



