Inter al lavoro in fascia: piace anche Arias, ma non è una priorità

L’Inter continua la sua disperata ricerca di un esterno al quale affidare le corsie nerazzurre. La stagione di Biraghi e l’infortunio di Asamoah non hanno regalato garanzie ad Antonio Conte che è tornato al lavoro per individuare un rinforzo in fascia. Il nome di Marcos Alonso, come raccontato da Tuttosport, resta in cima alla lista dei desideri interisti, con lo spagnolo già avvicinato ai nerazzurri lo scorso gennaio. Affare saltato per la richiesta esagerata dei Blues, con la Beneamata che potrebbe approfittare della crisi del prossimo mercato per sferrare il colpo. Tra le alternative raccontate dal quotidiano però spunta anche un vecchio obiettivo dell’Inter: Santiago Arias.

Colombiano classe 1992, Santiago Arias è arrivato all’Atletico Madrid la scorsa estate senza però riuscire a lasciare il segno come avrebbero voluto sia lui che il suo tecnico Diego Simeone. Soltanto 7 le gare giocate in Liga con la maglia dei colchoneros, addirittura 2 nel 2020 tra gennaio e febbraio. Alla corte del terzino colombiano è attivissimo il Napoli che inseguiva il giocatore già la scorsa estate. Per l’Inter, al momento, non rappresenta una priorità, ma come raccontato dal quotidiano torinese i nerazzurri sarebbero ancora al lavoro per monitorarne gli sviluppi, pronti a fiutare l’assalto decisivo.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!