TS – Asamoah desaparecido: Conte lo ha escluso dal progetto tecnico! Atteso confronto con il club

Kwadwo Asamoah rimane uno dei più grandi misteri di questa stagione nerazzurra. L’esterno ghanese non vede in campo dal 6 dicembre e, nonostante abbia recuperato dall’infiammazione del ginocchio sinistro sfruttando anche lo stop del campionato, non è stato mai schierato da Conte che lo ha escluso dal progetto per scelta tecnica.

Le tribune con Roma, Fiorentina, Genoa e Napoli sono un ulteriore segnale. Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’ex Juventus ha un solo anno di contratto a 3,5 milioni di ingaggio ed è previsto per fine stagione un confronto con il club. Marotta lo stima ma tutto fa pensare che Conte rimanga della stessa idea.

