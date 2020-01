Inter-Atalanta, Bastoni da mangiarsi le mani: “Prova da professore, ma quel rigore…”. Il confronto voti dai quotidiani

Una partita quasi perfetta, condotta con grande precisione e personalità fino a quel maledetto minuto 86, quando atterra Malinovskiy in area di rigore – un “rigorino”, per la verità – e causa la massima punizione per l’Atalanta, sventata poi da un super Handanovic. Il riassunto dell’Inter-Atalanta di Alessandro Bastoni è in queste due righe, una prestazione da 7 in pagella rovinata da un fallo sciocco e causato dall’inesperienza. Ad ogni modo, al di là della valutazione numerica, l’ottima prestazione del ragazzo prima del rigore non viene cancellata.

Il confronto voti dai quotidiani.

Passioneinter.com 6,5 – Diciamolo: il fallo a pochi minuti dalla fine rischia di rovinare l’intera prestazione. Per fortuna c’è super Handanovic che salva l’Inter e Bastoni, perché la sua partita è da vero campione. Contro c’è quell’Atalanta che lo ha lanciato nel grande calcio. Non si fa distrarre dall’emozione e ancora una volta mostra tutto il suo talento. Classe 1999, va ricordato.

La Gazzetta dello Sport 5 – Primo tempo che ti spiega perché per lui Conte straveda. Ma l’entrata sul rigore è illogica, spiegabile (forse) solo con l’inesperienza.

Corriere dello Sport 5,5 – Comincia alla grande, andando anche ad appoggiare la mediana. Poi l’Atalanta assume il controllo e si preoccupa solo di difendere. Il rigore su Malinovskiy è un grave peccato di ingenuità.

Tuttosport 5,5 – Primo tempo da professore, ripresa in apnea chiusa col rigore ingenuo su Malinovskiy.

