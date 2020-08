Inter-Bayer Leverkusen, Barella corre e segna: per i quotidiani è tra i migliori in campo

Nella serata di Düsseldorf l’Inter ha ottenuto una grande qualificazione in semifinale di Europa League. Gli uomini di Antonio Conte hanno battuto il Bayer Leverkusen per 2 a 1, grazie alle reti di Barella e Lukaku. Il centrocampista azzurro è stato tra i migliori in campo per i nerazzurri, segnando il quarto gol stagionale: uno per ogni competizione. Vediamo il confronto dei voti sui quotidiani sportivi.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 7 – Subito propositivo, il gol di esterno è un capolavoro di precisione: vede l’angolino libero e lo trova. Quattro gol stagionali, uno in ogni competizione.

CORRIERE DELLO SPORT 7,5 –Il gol è una perla, esterno destro dal limite dell’area, poi va vicino alla doppietta in una partita fatta bene, con forza e intelligenza.

TUTTOSPORT 6,5 – Il gol è bellissimo, con un esterno destro chirurgico. Poi ottimo pressing e buon giro di palla. Nella ripresa qualche errore, ma è tornato in forma.

PASSIONE INTER 7 – Tra i migliori. Non solo per l’esterno che porta avanti l’Inter ma perché copre ogni zona del campo. Un motorino. Fallisce la doppietta a pochi passi dalla porta su ottimo assist di Lautaro.

