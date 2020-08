Inter-Bayer Leverkusen, Bosz: “Loro fortissimi ma possiamo batterli. Zero margini di errore”

Peter Bosz, allenatore del Bayer Leverkusen, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida in programma domani sera contro l’Inter, valida per i quarti di finale di Europa League.

Ecco le sue parole: “Sia in Italia che in Europa l’Inter ha dimostrato di avere una squadra fortissima, ma noi abbiamo i mezzi per poterli battere. Dobbiamo però fare meno errori possibili, a questi livelli si pagano”.

L’analisi della sfida: “Non voglio parlare di tattica, la cosa che devo guardare sono i miei giocatori. Vogliamo essere protagonisti, vedremo poi cosa succederà domani”.

