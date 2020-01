Inter-Cagliari, Handanovic (Sky): “Dovevamo chiudere la gara prima. L’Inter deve puntare in alto”

Samir Handanovic, capitano dell’Inter, è l’unico della squadra che ha parlato ai microfoni di Sky. Antonio Conte e il resto della squadra sono in silenzio stampa. Ecco le sue parole: “Queste partite possono essere chiuse prima, abbiamo avuto le occasioni e ci sono anche i nostri errori perché avremmo dovuto chiudere la partita prima. Non sono preoccupato, noi creiamo, ma se siamo stati meno brillanti oggi ci può stare. Creiamo in quantità, ma alla fine manca qualità. E’ solo un momento. E’ preoccupante se non crei mai e giochi male, ma in questo caso non c’è da preoccuparsi. L’Inter deve sempre stare in alto e ambire a cosa importanti”.

