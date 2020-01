Inter-Cagliari, nuovo primato per Lautaro: il Toro ha sbloccato 7 gare dei nerazzurri

Sempre più elettrizzante il campionato di Lautaro Martinez. Il colpo di testa del Toro ha sbloccato il punteggio di San Siro contro il Cagliari: precisa e potente l’incornata del centravanti argentino che sfrutta al meglio l’assist di Ashley Young e porta i suoi sull’uno a zero.

Non una novità l’esultanza di Lautaro nella prima mezz’ora di gara. Secondo quanto riportato da Opta, il Toro è il calciatore che è riuscito a sbloccare per più volte una gara di Serie A nel corso di questa stagione. L’argentino ha infatti rotto il ghiaccio per 7 volte, le stesse di Ciro Immobile, capocannoniere del campionato con la sua Lazio. Ancora un primato per l’ex Racing, sempre più al centro del mondo interista, anche dopo Inter-Cagliari.

Questo il tweet di Opta su Lautaro.

