Inter-Cagliari, Sensi all’intervallo: “Gara con tanta intensità: proviamo a chiuderla”

Ai microfoni di Dazn, il centrocampista nerazzurro Stefano Sensi ha analizzato il primo tempo della sua Inter contro il Cagliari a San Siro. “Partita tirata con tanta intensità – ha dichiarato l’ex Sassuolo – con loro che ci stanno venendo a prendere alti, come stiamo facendo anche noi. Dobbiamo cercare di chiudere la partita e fare il secondo gol. Bella l’azione del gol: noi giochiamo su queste cose, lavoriamo per questo e la domenica cerchiamo di metterle in campo”.

Queste le parole del centrocampista interista all’intervallo di Inter-Cagliari. Un gol di Lautaro, il 12esimo in stagione nella prima mezz’ora, ha regalato il vantaggio alla Beneamata di Conte. Assist per Young al debutto con i nerazzurri e primi sorrisi a San Siro, in attesa del secondo tempo.

